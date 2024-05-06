“جودة الحياة” تتوسّع في إنشاء المسارح الثقافية

يتوسع برنامج “جودة الحياة” من خلال اتفاقية وقعها مع شركة هوادي المحدودة وشركة الإبداع الصوتي للترفيه (فوكالي) بإنشاء المسارح الثقافية ودعم المواهب المحلية في مختلف مناطق المملكة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات والتجارب المقدمة في المجالات الثقافية والترفيهية والموسيقية.
وتشمل الشراكة تأسيس مسرح فوكالي في منطقة ميادين بالدرعية لتقديم تجارب موسيقية وفنون أدائية متنوعة خلال فترة الصيف بالرياض، مع التوسع في الفعاليات الموسيقية لتتضمن المنطقة الشرقية وجدة، وكذلك التخطيط لمزيدٍ من التوسع بناءً على الدراسات المستقبلية. إلى جانب إتاحة فرص جاذبة للجهات الحكومية والقطاع الخاص في إقامة فعاليات ومناسبات وعروض أدائية متنوعة أو إدارة مشاريع موسيقية متخصصة، بالإضافة إلى استحواذ شركة هوادي بموجب الاتفاقية على حصة 30 % من شركة فوكالي خلال عام 2024م. وفق “أخبار 24”.
وأشار الرئيس التنفيذي لبرنامج “جودة الحياة”، خالد بن عبدالله البكر، إلى أن الهدف هو تطوير مختلف مجالات جودة الحياة ومساهمة البرنامج في خلق فرص استثمارية جديدة والعمل على تمكين القطاع الخاص وزيادة جاذبية الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الثقافي والفني وتشجيع القطاع الخاص على إقامة الفعاليات الثقافية بما يسهم في نمو القطاع الثقافي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل.