550 نباتاً تخلق بيئة نموذجية بـ”محمية الملك”

تلعب النباتات في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، دوراً أساسياً في إعادة تدوير العناصر الغذائية والحفاظ على التوازن البيئي للمنطقة، حيث تحتوي المحمية على ما يزيد على 550 نوعًا من النباتات المختلفة.
وتتضمن قائمة النباتات المتنوعة الطلح، والعوسج، والغضى، والطرفا الرتم، والأرطى، والروثة، والرمث، والعاذر، والقيصوم ، والشيح، حيث تهدف المحمية جاهدة لتحقيق الرؤية الواعدة للمملكة 2030 لتحسين جودة الحياة وحفظها للأجيال المقبلة.
وتحرص هيئة تطوير المحمية على حماية وتعزيز الغطاء النباتي وضمان استدامته، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع لدعم وزيادة الرقعة الخضراء وتنمية التنوع النباتي في المحمية، مع إشراك المجتمعات المحلية وتفعيل الأعمال التطوعية بالتعاون مع الجهات الحكومية وجمعيات المجتمع المحلي ذات الصلة.
وفق “أخبار 24”.