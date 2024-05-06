“الانضباط” تُغرم الاتحاد وثنائي الفريق

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إلزام لاعب نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله’ بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة الإتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقررت لجنة الانضباط إلزام لاعب نادي الاتحاد سعد آل موسى بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية مباراة الإتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
والزمت لجنة الانضباط نادي الإتحاد بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال ، لقيام جمهوره برمي (20) علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد ، في مباراة الإتحاد والهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكان الاتحاد قد خسر أمام الهلال بنتيجة 1-2، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفق “سبورت 24”.