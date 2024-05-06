نادٍ إسباني يُخطِّط لضمّ لابورت

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول لاعب النصر، الفرنسي إيمريك لابورت دائرة اهتمام نادي أتلتيك بلباو الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وأوضحت صحيفة “Marca”، أن أتلتيكو بيلباو يجهز عرضًا ضخمًا لمدة 3 سنوات، من أجل الحصول على خدمات لابورت هذا الصيف.
وأشارت إلى أن النادي الإسباني يريد من اللاعب الفرنسي الاتفاق مع النصر ومناقشة الالتزامات الضريبية الخاصة به.
وأكدت أن أتلتيكو مدريد سيواجه صعوبة في إتمام الصفقة، بسبب تمسك النصر باللاعب وعدم رغبته في رحيله عن الفريق بأي ثمن.وفق “سبورت 24”.