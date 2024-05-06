نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > نادٍ إسباني يُخطِّط لضمّ لابورت
06/05/2024   7:11 م

نادٍ إسباني يُخطِّط لضمّ لابورت

+ = -
55

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول لاعب النصر، الفرنسي إيمريك لابورت دائرة اهتمام نادي أتلتيك بلباو الإسباني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة “Marca”، أن أتلتيكو بيلباو يجهز عرضًا ضخمًا لمدة 3 سنوات، من أجل الحصول على خدمات لابورت هذا الصيف.

وأشارت إلى أن النادي الإسباني يريد من اللاعب الفرنسي الاتفاق مع النصر ومناقشة الالتزامات الضريبية الخاصة به.

وأكدت أن أتلتيكو مدريد سيواجه صعوبة في إتمام الصفقة، بسبب تمسك النصر باللاعب وعدم رغبته في رحيله عن الفريق بأي ثمن.وفق “سبورت 24”.

نادٍ إسباني يُخطِّط لضمّ لابورت

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885297771.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com