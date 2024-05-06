حقيقة رحيل محرز عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية جزائرية حقيقة رحيل النجم رياض محرز عن الأهلي والعودة للدوري الإنجليزي.
وأكد وكيل اللاعب الدولي الجزائري “كامل بنجوغام” ، أنه لا يستطيع الرد على ما يُثار حول اقتراب محرز من العودة لناديه السابق ليستر سيتي، مشيرا إلى أن الرد على الشائعات بشأن مستقبل محرز سيكون بلا نهاية.
وأضاف بنجوغام في تصريحات لموقع “Fennec Football” الجزائري، أن التقارير التي تتحدث عن رحيله عن الأهلي لا أساس لها تماماً من الصحة، وأن اللاعب لا يزال ملتزماً مع الأهلي.وفق “سبورت 24”.
وكان الأهلي قد تعاقد مع رياض محرز في يوليو الماضي بعقد يستمر حتى يونيو 2027، وسجل 11 هدفاً وقدم 12 تمريرة حاسمة في 30 مباراة بجميع المسابقات.