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رياضة > جيسوس وجهاً لوجه أمام الأهلي للمرة الثالثة
06/05/2024   7:11 م

جيسوس وجهاً لوجه أمام الأهلي للمرة الثالثة

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يخوض البرتغالي جوجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، مواجهته الثالثة ضد الأهلي، مساء اليوم الاثنين.

ويتنافس الأهلي والهلال، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في لقاء مؤجل من الجولة 28 من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

وكان جيسوس قد خاض مواجهتين ضد الأهلي قبل لقاء الليلة.

اللقاء الأول كان في موسم 2018-2019، وقاد جيسوس الهلال في الرياض للفوز على الأهلي بنتيجة 3-1.

اللقاء الثاني كان بمنافسات الدور الأول للدوري في الموسم الجاري بالرياض، ونجح البرتغالي في قيادة فريقه للفوز بنتيجة 4-3.وفق “سبورت 24”.

جيسوس وجهاً لوجه أمام الأهلي للمرة الثالثة

رياضة
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