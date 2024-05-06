ماذا قدم فراس البريكان في 6 مواجهات أمام الهلال؟

تعلق جماهير النادي الأهلي آمالاً عريضةً على فراس البريكان، مهاجم فريقها، خلال مواجهة الهلال بالكلاسيكو الذي يحتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
ويستضيف الأهلي فريق الهلال، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 28 لمنافسات دوري روشن.
فراس البريكان صاحب الـ 23 عامًا، خاض 6 مباريات ضد الهلال قبل لقاء الليلة، خمسة منهم بقميص الفتح وواحدة مع الأهلي.وفق “سبورت 24”.
وتذوق البريكان طعم الفوز في مرتين فقط، في حين تجرع الخسارة في 4 آخرين.
وسجل فراس البريكان هدفًا وحيدًا خلال المواجهات الستة أمام الهلال.