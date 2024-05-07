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رياضة > يايسله: الخسارة محبطة.. وأهدرنا الفوز في الشوط الأول
07/05/2024   8:16 ص

يايسله: الخسارة محبطة.. وأهدرنا الفوز في الشوط الأول

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أكد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أنه يشعر بالاحباط بعد الخسارة التي تلقاها فريقه على يد ضيفه الهلال، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 من دوري روشن.

وقال يايسله أن الخسارة محبطة للغاية، مشيرًا إلى أن الأهلي قد أهدر الفوز في الشوط الأول بعد اضاعة عدة فرص سانحة لتسجيل المزيد من الأهداف.

وأشار يايسله إلى أن الهلال تمكن من خلق فرص عديدة في الشوط الثاني وسجل منها هدفين، وكان علينا لعب الشوطين بنفس الكفاءة والجهد.

وأوضح الألماني أن الأهلي تطور كثيرًا مقارنةً بأدائه خلال لقاء الدور الأول أمام الهلال.

وأضاف مدرب الأهلي أن مسألة التراجع البدني نقطة هامة يتحدث عنها منذ انطلاق الموسم، وكل لاعب يجب عليه تقديم أقوى مالديه بدنيًا.

وأتم تصريحاته أن من الطبيعي تفاوت الأداء في كرة القدم، مؤكدًا أن الفريق قدم مباراة مميزة أمام ضمك قبل أيام وكذلك في الشوط الأول أمام الهلال، وتغير الحال في الشوط الثاني. وفق “سبورت 24”.

يايسله: الخسارة محبطة.. وأهدرنا الفوز في الشوط الأول

رياضة
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