ديميرال: اكتفينا بـ”ساعة” أمام الهلال

اعتبر مدافع الأهلي ميريح ديميرال أن هبوط الفريق بدنيًا بعد الدقيقة 60 من عمر مباراته أمام الهلال، حرم الفريق من تحقيق نتيجة إيجابية في اللقاء الذي حسمه الهلال في الوقت القاتل بنتيجة 2-1.
وقال ديميرال في تصريحات عقب نهاية اللقاء: “لعبنا مباراة جيدة ولكن النصف ساعة الأخيرة كنا أقل بدنيًا بعد الجهد الكبير الذي بذلناه وهو منح الهلال الأفضلية”.
وأضاف مدافع الأهلي: “قدمنا كل شيء في الشوط الأول وفي الدقائق الأولى من الشوط الثاني ولم نكن نستحق الخسارة.. أتيحت لنا العديد من الفرص خلال المباراة كانت كفيلة بحسم اللقاء، لكن الهلال فريق قوي جدًا”. وفق “سبورت 24”.
وعن إمكانية حسم الفريق المركز الثالث الذي ينفرد به حاليً، قال ديميرال: “سنبذل أقصى جهدنا في المباريات الأربع القادمة للحفاظ على المركز الثالث”.