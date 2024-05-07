العُلا تنعش سوق السفر العربي بشراكات وإعلانات

تثري وجهة العُلا، سوق السفر العربي 2024، المنعقد حالياً في دبي، بمجموعة مميزة من الإعلانات والشراكات الإستراتيجية التي تعكس النمو المستدام لها، وذلك عبر جناح خاص صديق للبيئة.
وتهدف مشاركة العُلا في الفعالية السنوية التي تمتد لأربعة أيام، إلى تعزيز التواصل والتعاون مع أبرز الهيئات والخبراء في قطاع السفر ووسائل الإعلام العالمية.
وتشهد تلك المشاركة، توقيع مذكرات تفاهم مع عطلات السعودية، وويجو، وجيت كلاس، وإعلانات بيتال، وجو زاهد، ما يفتح الأبواب أمام شراكات جديدة تواكب نمو العُلا كونها وجهة تراثية فاخرة رائدة.
وتشمل مذكرة التفاهم مع عطلات السعودية الترويج لباقات العُلا المتنوعة من خلال حملات ذات علامات تجارية مشتركة؛ وأما الاتفاقية مع ويجو فتتضمن سوق السفر الإلكتروني الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحملات تسويقية مشتركة وعروضاً ترويجية وعروضاً حصرية تهدف إلى جذب المزيد من الزوار.
ويسهم تعاون العلا مع جيت كلاس في تعزيز مكانتها كونها وجهة فاخرة من خلال خدمات استئجار الطائرات الخاصة، كما تتيح الشراكة مع إعلانات بيتال، منصة الإعلانات الرائدة، واستعراض عروض العُلا المتنوعة على منصات إعلامية مختلفة في جميع أنحاء الصين. وفق “أخبار 24”.
وحصلت العُلا على جوائز مرموقة بوصفها أبرز وجهة سياحية في ثلاث فئات خلال حفل جوائز السفر العالمية للشرق الأوسط 2024، حيث حصلت للعام الثاني على التوالي على جائزة أفضل مشروع للسياحة الثقافية في الشرق الأوسط لعام 2024، وعلى جائزة أفضل وجهة فعاليات ومهرجانات في الشرق الأوسط لعام 2024، فضلاً عن جائزة أفضل مشروع سياحي ثقافي رائد في المملكة لعام 2024.
ويحظى زوار جناح العُلا في معرض سوق السفر العربي بفرصة التسجيل مجانًا لزراعة شجرة في محمية شرعان الطبيعية، بما يتماشى مع مبادرة السعودية الخضراء، والتزام العُلا بتحقيق التنمية المستدامة، ويمكن لكل مشارك التعرف على شجرته بواسطة رمز خاص لتحديد الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى الدخول في سحب للفوز برحلة واحدة لشخصين لزيارة المحمية.