تدشين مسار نقدي خاص بتجربة البدر الثقافية

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، تدشين المختبر السعودي للنقد التابع لهيئة الأدب والنشر والترجمة مساراً نقدياً خاصاً بتجربة الأمير بدر بن عبد المحسن الثقافية، وذلك إحياء لما تركه من إرث ثقافي خالد يستحق أن يدرس ويحلل ويقدم للمهتمين بالأدب والشعر.
وعملت هيئة الأدب والنشر والترجمة على جمع وتوثيق الأعمال الشعرية للشاعر الراحل التي جرى تدشينها عام 2022 عبر 5 دواوين بعنوان “مجموعة الأعمال الشعرية”، وذلك توثيقاً لمسيرة شعرية فارقة.
وكان شاعر الحداثة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبدالعزيز، قد رحل عن عمر ناهز 75 عاما، والذي يعد أحد درر العنقود الذهبي المستمر في الازدهار لشعراء المملكة والجزيرة العربية.
والأمير بدر من مواليد الرياض 2 إبريل 1949م ، وعُرف على الساحة السعودية والعربية بأنه أحد أبرز روّاد الحداثة الشعرية بالجزيرة العربية، وله مجهودات كبيرة في وضع نصوص أدبية ذات مستوى راقٍ تجمع بين الغزل والفخر والرثاء والواقع الاجتماعي والسياسي للمملكة والعالم العربي. وفق “أخبار 24”.
قصائد الأمير الراحل أطربت الملايين، إذ غناها باقة من المطربين على المستوى المحلي والعربي، وأبرزهم الفنانون طلال مداح، ومحمد عبده، وعبادي الجوهر، وعبد المجيد عبد الله، وعبد الكريم عبد القادر، ونجاة الصغيرة، وخالد الشيخ، وعبد الرب إدريس، وعبد الله الرويشد، وكاظم الساهر، وغيرهم.