الهلال يحسم الكلاسيكو على حساب الأهلي

حسم فريق الهلال الكلاسيكو الذي جمعه بالأهلي بهدفين مقابل هدف، و الذي استضافه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والمؤجل من الجولة 28 من عمر دوري روشن السعودي.
سجل فراس البريكان هدف التقدم لفريق الأهلي مع الدقيقة 30 من عمر المباراة اثر متابعة تسديدة رُدت من يد الحارس ياسين بونو.
وألغى حكم المباراة هدفاً ثانيًا للأهلي بداعي التسلل بع فاصل من المراوغات لرياض محرز وتمريرة حريرية لفراس البريكان مع الديقة 42.
وكان الأهلي هو الأخطر والأفضل على مدار الشوط الأول، وأنها متقدمًا بهدف نظيف.
واستعاد الهلال عافيته في الشوط الثاني وبدأ ضاغطاً من أجل إدراك التعادل، وبالفعل ينجح من خلال رأسية لمهاجمه ميتروفيتش من تسجيل الهدف الأول مع الدقيقة 52. وفق “سبورت 24”.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله علي البليهي بداعي التسلل في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
ويتوغل البرازيلي مالكوم وسط دفاع الأهلي مع الدقيقة الأخيرة ويسجل هدفًا قاتلاً يحسم به الكلاسيكو لمصلحة الهلال، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/1.
الفور رفع رصيد الهلال إلى النقطة 86 معززًا صدارته لدوري روشن، والخسارة جمدت رصيد الأهلي عند النقطة 55 في المركز الثالث.