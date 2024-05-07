الرزيزاء يهنئ أمير الشرقية ونائبه بتأهل القادسية لروشن

قدم الأستاذ بدر الرزيزاء، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية، التهنئة للأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ولنائبه، الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز، بمناسبة تأهل فريق القادسية الأول لكرة القدم، إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال الرزيزاء:” أتقدم بالشكر الجزيل لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما الدائم لنادي القادسية، وحرصمهما على عودته لمكانة الطبيعي بين الكبار”.
وأوضح الرزيزاء:” الرياضة السعودية تحظى بدعم كبير من قبل القيادة الرشيدة – حفظها الله- جعلها في مصاف العالمية، وجعلها تشهد حراكًا كبيرًا على مستوى الإنجازات في الألعاب الفردية والجماعية”.
وتابع الرزيزاء :” نشكر الشركة المالك أرامكو السعودية على ما تقدمه من دعم كبير، جعلنا نملك فريق قوي قادر على المنافسة في السنوات المقبلة”.
وأضاف رئيس القادسية :” يسعدني أن أتقدم بالتهنئة لجماهير نادي القادسية وأهالي الشرقية والخبر خاصة، بهذا الانجاز المهم في مسيرة نادينا، وأشكرهم على وقفتهم الصادقة خلف فريقهم ودعم اللاعبين ومؤازرتهم خلال مسيرته في دوري يلو”. وفق “سبورت 24”.
وأختتم الرزيزاء:” نعد الجماهير القدساوية بمشاهدة فريق يسعدهم في دوري روشن ، فنحن نعمل وفق استراتيجيات وضعت لرسم مستقبل النادي في السنوات المقبلة”.