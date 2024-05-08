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جديد المحليات > البنيان يواجه 9296 مقترحاً واستفساراً بـ”الشورى”
08/05/2024   1:42 م

البنيان يواجه 9296 مقترحاً واستفساراً بـ”الشورى”

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حضر وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الأربعاء)، جلسة مجلس الشورى الـ29 للسنة الرابعة من الدورة الثامنة ،والمُنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ،.

وجاء اللقاء رغبةً من المجلس لطرح المواضيع المُتعلقة بالتحديات التي تواجهها الوزراة، أو التي قُدمت كتجربة خاضعة للدراسة والتقويم، وغيرها من الجوانب المثتعلقة بالمعلمين والمُعلمات والطلاب والطالبات.

وكشف رئيس مجلش الشورى أن ما تلقاه المجلس منذ الإعلان عن حضور وزير التعليم تجاوز 9296 مقترحاً واستفساراً من المُواطنين في مختلف الجوانب. وفق “أخبار 24”.

البنيان يواجه 9296 مقترحاً واستفساراً بـ”الشورى”

جديد المحليات
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