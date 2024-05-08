ارتفاع أرباح “STC” إلى 3.29 مليار ريال

ارتفعت أرباح شركة الاتصالات السعودية “STC” إلى نحو 3.29 مليار ريال في الربع الأول من 2024 وبنسبة 5.7%، مقارنة بنحو 3.12 مليار ريال بنفس الفترة من 2023، وبنسبة 44.5% مقارنة بنحو 2.27 مليار ريال في الربع الرابع من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان على “تداول”، إن سبب الارتفاع بالربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.2% مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 6.7%، ووحدة النواقل والمشغلين بنسبة 5.7%، والذي قابله انخفاض إيرادات وحدة قطاع الأعمال.
وأضافت أن من بين أسباب ارتفاع الأرباح أيضا، انخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 131 مليون ريال، وارتفاع إيرادات الشركات التابعة بنسبة 13.0%، وتسجيل صافي مكاسب أخرى بمبلغ 52 مليون ريال مقارنة بصافي خسائر أخرى بمبلغ 118 مليون ريال، وانخفاض تكلفة برنامج التقاعد المبكر بمبلغ 97 مليون ريال، وارتفاع إيرادات التمويل بمبلغ 82 مليون ريال.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الأول من 2024 مقارنة بالربع الرابع من 2023 إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 1.1% مدعومة بارتفاع إيرادات وحدة العملاء بنسبة 2.2%، وارتفاع إيرادات وحدة النواقل والمشغلين بنسبة 34.6% والذي قابله انخفاض في إيرادات قطاع الأعمال، وارتفاع إيرادات الشركات التابعة بنسبة 22.4%، وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل بمبلغ 67 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 4% على المساهمين بما يعادل 0.40 ريال لكل سهم، وذلك عن الربع الأول 2024، بإجمالي نحو 1.99 مليار ريال ستوزع على نحو 4.9 مليار سهم مستحق للأرباح.
وأوضحت الشركة أن التوزيعات تأتي تماشياً مع سياسة توزيع الأرباح لفترة 3 سنوات والتي بدأت من الربع الرابع من عام 2021، والتي تم اعتمادها خلال اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 30 نوفمبر 2021، إضافة إلى التعديل على سياسة توزيع الأرباح والذي تم اعتماده في الجمعية العامة غير العادية في تاريخ 30 أغسطس 2022، وذلك بتوزيع 0.40 ريال للسهم الواحد عن كل ربع سنة.