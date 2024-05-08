ارتفاع المخزونات الأمريكية يهبط بالنفط

شهدت أسعار النفط تراجعا في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الأربعاء)، بسبب ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.36% إلى 82.86 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.32% إلى 78.13 دولار للبرميل.
وكان الخامان قد شهدا تراجعا محدودا في الجلسة الماضية، بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على النفط، بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية.
وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو الجاري، كما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير أيضا، وذلك وفق ما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي. وفق “أخبار 24”.
ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية لمخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة ظهر اليوم، وسط توقعات بتراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.