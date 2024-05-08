أول مصنع لإنتاج القهوة في جازان

سلَّم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس خالد السالم، الشركة السعودية للقهوة رخصة بناء المصنع الأول لإنتاج القهوة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وذلك ضمن توقيع المدينة لحزمة من الاتفاقيات الاستثمارية والعقود الرأسمالية.
ويهدف المصنع، الذي سيقام على مساحة 30 ألف متر مربع، إلى إنتاج وتصدير أجود أنواع البن السعودي، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والعالمية، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية 2030، ويسهم في استدامة قطاعة القهوة.
يذكر أن الشركة السعودية للقهوة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتركز على دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية.
كما تستهدف الشركة القيام بدور رئيس في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان، بصفتها موطناً رئيساً للبُنّ السعودي الفاخر، والإسهام في تعزيز قدرات المملكة على تصدير أجود حبوب البُنّ السعودي للأسواق العالمية. وفق “أخبار 24”.