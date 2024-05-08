تاسي أخضر وأكوا باور يستحوذ على 10% من التداولات

أغلق مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم (الأربعاء)، على ارتفاع بنسبة 0.8% عند 12460 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.2 مليار ريال.
وتصدر سهم أكوا باور ارتفاعات السوق اليوم، بنسبة 10% عند 438.80 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم، وبقيمة 860 مليون ريال، تتجاوز 10% من إجمالي تداولات السوق.
كما أنهت أسهم معادن، ومجموعة صافولا، والأبحاث والإعلام، ومرافق، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 3 و6%.
وصعد سهم إس تي سي، بنسبة 2% عند 38.15 ريال، بعد أن أفصحت الشركة اليوم عن ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 إلى 3.29 مليار ريال، وتوزيعات نقدية على المساهمين.
في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 80.30 ريال، وأغلق سهم جبل عمر عند 27.40 ريال.
فيما هبط سهم النهدي الطبية، بأكثر من 2% عند 133.60 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول 2024 بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.وفق “أخبار 24”.