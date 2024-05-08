“OpenAI” تطرح أدوات لكشف صور الذكاء الاصطناعي

زودت شركة أوبن أيه آي (OpenAI)، المستخدمين بأدوات جديدة للكشف عن الصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي في ظل التخوفات التي شهدتها دول عدة بسبب تزييف الصور.
وأوضحت الشركة، أنها تعمل على تطوير طرق جديدة لتتبع المحتوى، وإثبات إذا كان مولداً بالذكاء الاصطناعي من عدمه، مع إتاحة وضع علامة مائية مقاومة للتلاعب على جميع أنواع المحتوى.
ويمكن للأدوات الجديدة أن تكتشف مدى التلاعب في الصورة بدقة قدرها 98%، بالإضافة إلى وجود توجه جديد نحو تحسين مصنف الصور وإشارة العلامة المائية الصوتية.وفق “أخبار 24”.
وتعمل الشركة على اكتشاف المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي منذ سنوات؛ وهو ما دفعها قبل عام إلى إنهاء برنامج حاول تعرف النص المكتوب بالذكاء الاصطناعي.