تعاون سعودي – سنغالي بالزراعة والأمن الغذائي

اتفقت المملكة وجمهورية السنغال، على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الزراعة، والأمن الغذائي، والثروة السمكية، والحيوانية.
جاء ذلك خلال لقاء دولة رئيس وزراء السنغال السيد عثمان سونكو، اليوم بالعاصمة دكار، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي والوفد المرافق له، ضمن جولته لعددٍ من الدول الإفريقية.
واستعرض اللقاء أوجه التعاون والعلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، كما اتفق الجانبان على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز وتطوير الشراكة بينهما في هذه المجالات.وفق “أخبار 24”.
وتأتي الجولة في إطار تفعيل مخرجات القمة السعودية الإفريقية التي عُقدت بالرياض في نوفمبر الماضي؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الإفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.