ارتفاع مناولة الحاويات بالموانئ “8.5%”

ارتفع حجم الطنيات المُناولة في موانئ المملكة خلال شهر أبريل لعام 2024، بنسبة 8.58%، لتصل إلى 27.1 مليون طن، مقارنة بـ 24.9 مليون طن الشهر نفسه من عام 2023م؛ مما يؤكد تميز القطاع البحري والخدمات اللوجستية، وارتفاع معدلات الكفاءة التشغيلية بموانئ المملكة.
وأوضحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، أن أعداد حاويات المناولة بلغت 557.6 ألف حاوية، بانخفاض قدره 19.54%، مقارنة بـ 693 ألف حاوية العام الماضي، كما انخفضت حاويات المسافنة بنسبة 53.49%، لتصل إلى 123.1 ألف حاوية، مقارنة بـ 264.8 ألف حاوية خلال عام 2023م.
وسجلت أعداد الحاويات الصادرة ارتفاعاً بنسبة 3.72%، لتصل إلى 216.5 ألف حاوية، مقارنة بـ 208.7 ألف حاوية بالفترة المماثلة من العام 2023م، فيما انخفضت أعداد الحاويات الواردة بنسبة طفيفة بلغت 0.68%، لتصل إلى 217.9 ألف حاوية، مقارنة بـ 219.4 ألف حاوية العام الماضي.
وبلغ إجمالي البضائع العامة 839.3 ألف طن، والبضائع السائبة الصلبة 4.1 مليون طن، والبضائع السائبة السائلة 16 مليون طن، فيما سجلت الموانئ معدل تفريغ بلغ 647.8 ألف رأس ماشية، بزيادة 43.54%، مقارنة بـ 458.2 ألف رأس ماشية في ذات الفترة لعام 2023م.
وشهدت الحركة الملاحية انخفاضاً بنسبة 8.27%، لتصل إلى 910 سفن، مقارنة بـ 992 سفينة عام 2023م، كما سجلت أعداد الركاب انخفاضاً بنسبة 35.85%، لتصل إلى 55.2 ألف راكب، مقارنة بـ 86.1 ألف راكب العام الماضي، كما انخفضت أعداد السيارات بنسبة 30.55%، لتصل إلى 69.7 ألف سيارة، مقارنة بـ 100.4 ألف سيارة عام 2023م.وفق “أخبار 24”.
وأنجزت “موانئ” العديد من المشاريع التنموية لتطوير البنى التحتية والطاقات التشغيلية لمحطات وأرصفة موانئ المملكة، وتزويدها بالمعدات والآليات الحديثة؛ لضمان زيادة ورفع الأداء والإنتاجية، وتوفير فرص استثمارية للعديد من المستفيدين من الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.