6 غيابات في النصر قبل مواجهة الأخدود

يحل فريق الكرة الأول بنادي النصر ضيفًا على نظيره الأخدود في التاسعة من مساء غدٍ الخميس، بمنافسات الجولة 31 من دوري روشن.
ويدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن برصيد 74 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المرتبة الخامسة عشر بـ 28 نقطة.
ويفقد النصر خدمات 6 لاعبين في مواجهات الأخدود، على رأسهم أندرسون تاليسكا الذي يستمر غيابه بسبب الإصابة.
كما يغيب عن صفوف النصر للإصابة أيضًا كل من محمد مران وعبدالرحمن غريب، مع استمرار إيقاف الحارس نواف العقيدي لنهاية الموسم. وفق “سبورت 24”.
وتخلو قائمة النصر من الثنائي، وليد عبدالله وسامي النجعي بسبب عدم الجاهزية.