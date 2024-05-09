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رياضة > تاليسكا: جيسوس سر تطوري.. و”روشن” ضمن الأفضل عالمياً
09/05/2024   7:11 ص

تاليسكا: جيسوس سر تطوري.. و”روشن” ضمن الأفضل عالمياً

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أكد أندرسون تاليسكا، لاعب فريق النصر، أنه كان قريبًا من تمثيل منتخب بلاده البرازيلي خلال الفترة الماضية، إلا أن الإصابة حالت دون ذلك.

وقال تاليسكا في تصريحات عبر موقع ge البرازيلي: “كنت قريبا من التواجد ضمن معسكر المنتخب البرازيلي، إلا أن الإصابة منعتني، وأتمنى تمثيل السليساو في المستقبل القريب”.

وأشار تاليسكا إلى سعادته بالتواجد ضمن صفوف النصر، مؤكدًا أن الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم

وعن علاقته بكريستيانو رونالدو، أكد البرازيلي أنها رائعة، وكل منهما يساعد الآخر من أجل تسجيل الأهداف وتحقيق الانتصارات بقميص الفريق. وفق “سبورت 24”.

وأتم تصريحاته مؤكدًا أن جورجي جيسوس مدرب الهلال الحالي هو من طّور لدي مهارات التهديف حينما دربه في بنفيكا البرتغالي.

تاليسكا: جيسوس سر تطوري.. و”روشن” ضمن الأفضل عالمياً

رياضة
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