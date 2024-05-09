3 مواجهات في انطلاق الجولة 31 من دوري روشن

تنطلق، اليوم الخميس، منافسات الجولة رقم 31 من دوري روشن السعودي للموسم الجاري 2023-2024، بثلاث مواجهات هامة.
ويلعب الفيحاء ضد الفتح، والأخدود ضد النصر، والرياض ضد التعاون.
الفيحاء × الفتح
مباراة يغلب عليها التكافؤ تجمع الفيحاء على ملعبه أمام الفتح في تمام السادسة مساءً، حيث يتساوى كل منهما في النقاط بالرقم 41، حيث يتفوق الفتح في فارق الأهداف وضعته في أفضلية بترتيب روشن في المركز السابع.
ويتطلع كل من الفريقين لحصد النقاط الثلاث، وتحسين مركزه في جدول الترتيب والقفز عدة مراكز.
الرياض × التعاون
في السادسة مساءً يستضيف فريق الرياض نظيره التعاون، في مباراة هامة لكلا الفريقين.
التعاون يتطلع لتحقيق الفوز من أجل المزيد المنافسة على المركزالثالث، حيث يحل رابعًا في جدول ترتيب روشن بـ 51 نقطة.
وفي المقابل يسعى الرياض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والإفلات بالنقاط الثلاث والابتعاد بكل قوة عن شبح الهبوط بعد احتلاله المركز الرابع عشر بـ 29 نقطة. وفق “سبورت 24”.
الأخدود × النصر
وفي التاسعة مساءً يحل فريق النصر ضيفًا على نظيره الأخدود.
النصر يحتل المركز الثاني في ترتيب دوري روشن وفقد بشكل شبه رسمي المنافسة على لقب دوري روشن، باحتلال الوصافة بـ 74 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الهلال صاحب الصدارة.
أما الأخدود فيبحث عن طوق النجاة وإحداث المفاجأة وتحقيق الفوز للهروب من القاع، حيث يأتي في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة ويبقى مهددًا بالهبوط.