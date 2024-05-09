وصول أولى طلائع حجاج الخارج لـ”مطار المدينة”

استقبل مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، أولى رحلات الطيران الناقلة لضيوف الرحمن والقادمة من الهند، وتحمل على متنها 283 حاجاً.
وأكدت منظومة النقل والخدمات اللوجستية جاهزيتها لاستقبال حجاج موسم حج 1445 هـ، مشيرةً إلى توفير خدمات متكاملة عبر مختلف جهاتها، حيث تؤدي تلك الجهات دورًا حيويًا في تقديم الخدمات اللوجستية وتوفير جميع احتياجات ضيوف الرحمن برًا وبحرًا وجوًا.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني، أنها خصصت الخدمات كافة لخدمة الحجاج، عبر تهيئتها لـ 6 مطارات رئيسية، تتضمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، ومطار الطائف الدولي بالطائف، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير عبدالمحسن الدولي في ينبع، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفق “أخبار 24”.