هبوط المخزونات الأمريكية يصعد بالنفط

عاودت أسعار النفط ارتفاعها مع نهاية المعاملات، بعدما أظهرت البيانات الأخيرة بالأسواق هبوط مخزونات النفط الأمريكية أكثر من المتوقع.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتاً أو 0.63 % إلى 83.68 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتاً أو 0.83 % إلى 79.03 دولار للبرميل.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات الخام انخفضت 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو. وفق “أخبار 24”.
وكانت أسعار النفط قد شهدت تراجعا في التعاملات الآسيوية مؤخراً متأثرة بارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.