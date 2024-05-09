قريباً.. إخلاء طبي خاص بـ”الصحة”

تعتزم وزارة الصحة توفير طائرات إخلاء خاصة بها؛ لنقل حالات الجهاز التنفسي المعدية بين مدن المملكة وخارجها، ونقل الحالات التي يتعذر نقلها عن طريق الإخلاء الطبي التابع للخدمات الطبية بوزارة الدفاع.
وأوضحت مصادر “أخبار24” أن الوزارة بصدد التعاقد مع شركة متخصصة بالنقل الطبي الجوي، واشترطت أن تكون مرخصة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وحاصلة على تصريح (121 أو 125 ) اللازم لتشغيل الطائرات، مع الترخيص له بتقديم خدمات الإسعاف الجوي.
كما اشترطت الوزارة ألا تقل الطائرات عن طائرتين مخصصتين للإخلاء الطبي مزودتين بأحدث الأجهزة والمعدات اللازمة، وأن تكون جميع الطائرات والمستندات المرتبطة بذلك جاهزة للتفتيش من قبل الفريق الفني للوزارة خلال (7) أيام من فتح العروض.
ومن اشتراطات الصحة أن تكون الطائرات مسجلة لدى هيئة الطيران المدني وتحمل تسجيل (Hz )، وأن تقوم الشركة بتوفير المستندات التي تؤيد أن كل طائرة مملوكة للمقاول أو مستأجرة بعقد طويل الأجل غير مقطوع.