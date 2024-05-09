حساب المواطن يودع 3.4 مليار للمستفيدين

أودع برنامج حساب المواطن اليوم (الخميس)، 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري، أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1477 ريالاً.
وأضاف الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة بلغ أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، فيما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.
وأشار إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته بلغ 202 مليار ريال، منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة. وفق “أخبار 24”.
وكان البرنامج قد بدأ عند منتصف الليلة الماضية إيداع الدعم في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم، شاملاً الدعم الإضافي.