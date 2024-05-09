“تاسي” ينهي تداولات الأسبوع على تراجع 1.4%

أنهى مؤشر السوق تداولات الأسبوع متراجعاً، حيث أغلق جلسة اليوم (الخميس)، على تراجع بنسبة 1.4% عند 12284 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.3 مليار ريال.
وتصدر سهم اتحاد الخليج الأهلية، تراجعات السوق اليوم بنسبة 10% عند 22.68 ريال، فيما تراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1% عند 79.50 ريال.
كما أغلق سهم المتقدمة، عند 40.05 ريال، وأعلنت الشركة تسجيل خسائر بقيمة 58 مليون ريال في الربع الأول 2024، مخالفة لتوقعات السوق، بينما هبط سهم أكوا باور بنسبة 7% عند 406.20 ريال، وسط عمليات جني أرباح بعد مكاسب الجلسات الماضية.
وأغلقت أسهم الدريس، ومجموعة صافولا، ومجموعة إم بي سي، وسدافكو، وساسكو، والعقارية، والأبحاث والإعلام، وبدجت السعودية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 3 و6 %. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، ارتفع سهما الإعادة السعودية، الرياض للتعمير، بنسبة 2%، عند 28.20 ريال، و24.10 ريال، على التوالي، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول، وصعد سهم رتال، بأكثر من 5% عند 9.30 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2024 بنسبة 50%.