50 شركة تنتظر الطرح والإدراج بـ”تداول”

كشف الرئيس التنفيذي لـ”تداول السعودية” محمد الرميح، أن لدى السوق طلبات من أكثر من 50 شركة للطرح والإدراج، مشيرا إلى أن هناك 10 شركات جديدة حصلت على الموافقة للطرح والإدراج في السوق المالية.
وأضاف الرميح، في تصريحات على هامش مشاركته بملتقى الأسواق المالية المقام في هونغ كونغ، أن السوق السعودية تعطي فرصا للشركات لتنمو أكثر وللمستثمرين للحصول على عوائد أكبر، حيث إن المملكة تعد وجهة مميزة لأي مستثمر سواء في السوق المالية أو في جميع الجوانب الأخرى.
وأبان وفقاً لـ”بلومبيرغ” أن تداول تقوم أيضًا بإجراء الكثير من التحسينات في الاقتراض والإقراض والإدراجات، مبينا أن هناك زخمًا في الاكتتابات، والتي تتضمن شركات في قطاعات مختلفة صغيرة وكبيرة، وأحجام متباينة، وفي مراحل مختلفة من دورة حياتها.
وفي سياق متصل، ذكرت هيئة السوق المالية في تقريرها للربع الرابع 2023 أن عدد طلبات الطرح القائمة في تاسي والسوق الموازية “نمو”، بلغت نحو 55 طلبا مقارنة بـ 46 طلبا بنهاية الربع الثالث 2023.
ووفق بيانات السوق، فقد توزعت الطلبات على 12 طلبا قائما في السوق الرئيسية مقابل 43 طلبا قائما للإدراج في السوق الموازية “نمو”، كما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها للطرح خلال الربع الرابع 2023 نحو 12 طلبا منها 4 طلبات في تاسي، و8 في نمو.
وتنظم مجموعة “تداول” السعودية اليوم في هونغ كونغ، النسخة الدولية الأولى من ملتقى الأسواق المالية الذي يُقام تحت شعار “تمكين مستقبل الأسواق المالية” بالتعاون مع بورصة هونغ كونغ. وفق “أخبار 24”.
ويأتي الملتقى استكمالاً للنجاح الكبير الذي حقّقه ملتقى السوق المالية السعودية بنسخه الثلاث السابقة، ويسهم في توفير آفاق جديدة للتعاون على المستوى الدولي، وإبرام شراكات تشكل ركيزة أساسية لدعم الابتكار وتحقيق النمو المستدام والاستقرار المالي والازدهار المشترك لكل من منظومتي الأسواق المالية في المملكة والصين.