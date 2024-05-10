أوسبينا: أعيش تجربة جميلة في السعودية

أعرب الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام الأخدود بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بينهما الخميس لحساب الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
وقال أوسبينا إنه يعيش تجربة جميلة جدًا في السعودية، معربًا عن سعادته بتواجده في دوري روشن السعودي، ومتمنيًا أن يساهم مع النصر في تحقيق إنجاز يسعد الجماهير.
وأضاف أوسبينا في تصريحات عقب نهاية المباراة: “حققنا الأهم في المباراة وهو الفوز،، الخصم كان يكافح من أجل البقاء في الدوري والمباراة كانت معقدة. وفق “سبورت 24”.
وعن أسباب عدم فوز الفريق بالدوري وما كان ينقصه من أجل إطالة أمد المنافسة مع الهلال الذي يحتاج نقطة للتتويج قال أوسبينا: “الفريق لم يكن ينقصه شيء للفوز بالدوري، لكن الظروف لم تخدم الفريق، وتعقد في مرحلة من المراحل وفي النهاية علينا الاستعداد لمباراة نهائي كأس الملك”.