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رياضة > ديربي الهلال والنصر قد يشهد غياب نجوم بـ”الجملة”
10/05/2024   8:01 ص

ديربي الهلال والنصر قد يشهد غياب نجوم بـ”الجملة”

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تهدد البطاقة الصفراء عدداً من نجوم الهلال والنصر للغياب عن مواجهة الديربي التي ستجمع الفريقين لحساب الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأول بارك.

وفي الوقت الذي يلتقي النصر، نظيره الأخدود، الخميس، يستضيف الهلال في الرياض الحزم لحساب الجولة الـ31 للدوري، السبت، وسيكون اللاعبون الـ8 من الفريقين العاصمين، تجنب أخذ البطاقة الصفراء للتواجد في الديربي الذي سيجمع الفريقين وهم: نواف بوشل، واليكس تيليس، وعلي لاجامي من الفريق النصراوي، وصالح الشهري، وعلي البليهي، ومالكوم فيليبي، وميشيل وكوليبالي. وفق “سبورت 24”.

ويتطلع الهلال في مواجهة الحزم لحسم لقب الدوري وتعزيز رقمه القياسي بحصد اللقب التاسع عشر له، قبل انتهاء المنافسات بثلاث جولات، في الوقت الذي يظل ذلك مرهوناً بتعثر منافسه النصر أمام الأخدود.

ديربي الهلال والنصر قد يشهد غياب نجوم بـ”الجملة”

رياضة
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