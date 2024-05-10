“OpenAI” تطرح محرك بحث جديداً

تستعد شركة “OpenAI” الأمريكية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لإطلاق محرك بحث جديد معزز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي الاثنين المقبل، والذي سيكون منافساً قوياً لمحرك غوغل الشهير.
وتعمل الشركة المدعومة من مايكروسوفت، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، على توسعة خططها البرمجية لمنافسة كبرى الشركات، حيث سيتم إطلاق المنتج الجديد قبل يوم واحد من مؤتمر “Google I/O” السنوي.
ويعد محرك البحث المرتقب امتداداً لنموذج الدردشة الشهير “ChatGPT”، حيث يقوم النموذج بسحب المعلومات من الإنترنت مباشرة مع إرفاق روابط بمصادر تلك المعلومات. وفق “أخبار 24”.
كما يأتي هذا المشروع بالتعاون مع “Perplexity” وهي شركة ناشئة قيمتها مليار دولار، جرى تأسيها على يد باحث سابق في شركة OpenAI، حيث يوفر المحرك واجهة بحث تعرض المصادر والصور والنصوص في النتائج.