نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مال وأعمال > “OpenAI” تطرح محرك بحث جديداً
10/05/2024   7:13 م

“OpenAI” تطرح محرك بحث جديداً

+ = -
60

تستعد شركة “OpenAI” الأمريكية لبرمجيات الذكاء الاصطناعي، لإطلاق محرك بحث جديد معزز بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي الاثنين المقبل، والذي سيكون منافساً قوياً لمحرك غوغل الشهير.

وتعمل الشركة المدعومة من مايكروسوفت، وفقاً لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية، على توسعة خططها البرمجية لمنافسة كبرى الشركات، حيث سيتم إطلاق المنتج الجديد قبل يوم واحد من مؤتمر “Google I/O” السنوي.

ويعد محرك البحث المرتقب امتداداً لنموذج الدردشة الشهير “ChatGPT”، حيث يقوم النموذج بسحب المعلومات من الإنترنت مباشرة مع إرفاق روابط بمصادر تلك المعلومات. وفق “أخبار 24”.

كما يأتي هذا المشروع بالتعاون مع “Perplexity” وهي شركة ناشئة قيمتها مليار دولار، جرى تأسيها على يد باحث سابق في شركة OpenAI، حيث يوفر المحرك واجهة بحث تعرض المصادر والصور والنصوص في النتائج.

“OpenAI” تطرح محرك بحث جديداً

مال وأعمال
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885298265.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com