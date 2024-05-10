نُزل الباحة التراثية.. عبق الماضي وبهجة الحاضر

تتميز بتصميماتها الرائعة المستوحاة من الطبيعة، وتعد بمثابة متنفسًا يتوافق مع أذواق العديد من السياح في المملكة والخليج والعالم، .. إنها النزل التراثية بمنطقة الباحة، والتي تجمع بين عبق الماضي وبهجة الحاضر، وسط أجواء الحياة القديمة التي أصبحت حلم الكثيرين لقضاء أوقات ممتعة.
تلك النزل التراثية تنفرد باعتمادها على الطبيعة دون سواها، حيث يبنى البيت من الأحجار والأشجار التي تُجلب من مختلف أنحاء المنطقة، وعادة ما تكون من صخور الجرانيت والبازلت التي تزين بأحجار المرو، فيما يسقف البيت بأشجار العرعر التي تُغطى بالطين.
وتتلاءم النزل التراثية في الباحة مع الظروف الاجتماعية كالعادات والتقاليد العربية القديمة، كما تلعب دورا حاسما في الثقافة السياحية، فهي بيئة خصبة وعامل رئيسي لجذب المزيد من الاستثمارات.
وفي هذا الصدد، تقول صاحبة نزل العايد التراثية شريفة الغامدي، إنها عملت طوال السنوات الماضية على جمع أكبر عدد من تراث المنازل القديمة ليعيش الزائر تجربة الحياة القديمة والجميلة التي كان يعيشها أهالي منطقة الباحة قديمًا.
وتوضح أنها استطاعت بمساعدة من أسرتها تحقيق حلم العمر وشغفها واستثمار وقت ما بعد التقاعد في إنشاء نزل تراثي سياحي، إذ تمكنت من تحويل المنازل القديمة في قريتها من مبانٍ متهالكة إلى موقع سياحي وبيئي جاذب لمحبي الهدوء والاستجمام.
وفق “أخبار 24”.