“نيورالينك” تُصلح خللاً في غرستها الدماغية

كشفت شركة “نيورالينك” الأمريكية الناشئة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، أنها أصلحت مشكلة في غرستها الدماغية تسببت مؤقتاً في خفض قدرة مريضها الأول على تحريك مؤشر فأرة كمبيوتر عن طريق التفكير.
وكان نولاند أربو (29 عاما) المصاب بالشلل الرباعي جراء تعرضه لحادث سيارة، قد خضع لعملية زرع غرسة “إن 1” الدماغية من ابتكار “نيورالينك”، وهي أول عملية زرع جهاز مماثل في جسم إنسان.
وقالت الشركة إنه في الأسابيع التي تلت العملية، حصل خلل في عدد من الأسلاك في الدماغ، ما أدى إلى انخفاض واضح في عدد الأقطاب الكهربائية الفعالة، التي تلتقط الإشارات العصبية، وتضاءلت بالتالي قدرة أربو على التحكم في مؤشر فأرة الكمبيوتر الذي يظهر على الشاشة.
وأضافت الشركة أنه لحلّ هذا الخلل، غيّرنا خوارزمية التسجيل لتكون حساسة أكثر على الإشارات، وبتحسين تقنيات ترجمة هذه الإشارات إلى حركات مؤشر الفأرة، مشيرة إلى أنّ قدرات التحكم من خلال الغرسة تتجاوز راهناً أداء أربو الأولي. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الشركة التي تتخذ في كاليفورنيا مقراً لها، أنّ “أربو” بات يستخدم الغرسة 70 ساعة أسبوعياً، نصفها في اختبارات مرتبطة بتجارب سريرية، والنصف الآخر في نشاطات شخصية من ممارسة ألعاب الفيديو إلى تلقّي دروس لتعلّم لغات أجنبية.