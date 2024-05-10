النفط يرتفع والذهب يزداد بريقاً

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الجمعة)، لتواصل اتجاهها الصعودي، وذلك بفضل مؤشرات على تحسُّن الاقتصاد الصيني واستمرار التوتر بالشرق الأوسط، كما صعدت أسعار الذهب وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 5 إبريل الماضي.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا، أو ما يعادل 0.4%، إلى 84.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5%، إلى 79.64 دولار.
وفي الجلسة السابقة، ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل بيانات أظهرت زيادة واردات النفط الخام في الصين في إبريل الماضي، ومع اعتبار المستثمرين تباطؤ سوق العمل الأمريكية مؤشرا على تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، ارتفعت أسعار الذهب اليوم، بعد بيانات اقتصادية عززت الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2350.87 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين في وقت سابق، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2356.90 دولار. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 28.38 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6% إلى 983.78 دولار، وصعد البلاديوم 0.5% إلى 971.50 دولار، ويتجه كِلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.