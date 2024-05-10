“العقار”: 19 ألف عملية رقابة إلكترونية بـ4 أشهُر

كشفت الهيئة العامة للعقار أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ عدد عمليات الرقابية الإلكترونية التي تمت للتحقق من الامتثال للأنظمة واللوائح عبر مسار المسح الإلكتروني أكثر من 19.2 ألف عملية، كما تلقت خلال الفترة ذاتها 3.4 ألف بلاغ تم التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد المخالفات 251 مخالفة تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.
وأضافت أنها نفذت 21.3 ألف زيارة توعوية للمنشآت العقارية بجميع مناطق المملكة، بالإضافة لـ15 حملة ميدانية مشتركة بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية شملتْ مناطق الرياض والشرقية ومكة المكرمة.
وأكدتِ الهيئة أن أعمال الرقابة والامتثال تجري وفق أربعة مسارات رئيسية هي فرق الرقابة الخاصة بالهيئة، وحملات الرقابة المشتركة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة في منصة الهيئة.
وقالت إن زياراتها التوعوية تهدف إلى ضمان الامتثال للتشريعات والأنظمة العقارية بشكل عام وبنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص والتعاملات العقارية من خلال مكاتب العقار، إضافة إلى ما يتعلق باختصاص الجهات الحكومية المشاركة فيما يتعلق بالتوطين وتراخيص المُنشآت ونظامية العاملين بها.
ودعتْ كافة الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية للامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفتها، وعدم القيام بأي فعل أو الامتناع عن أي فعل، يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، أو يتعارض مع أحكام النظام، وإبلاغ الهيئة عن أي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، وتسجيل جميع عقود الوساطة التي يبرمها، وجميع الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية وتمكين فرق الرقابة والامتثال من أداء أعمالهم وتسهيل مهماتهم. وفق “أخبار 24”.
وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى من خلال منصة الهيئة الرسمية أو الاتصال على الرقم 199011 .