تعاون بين المملكة ونيجيريا بالزراعة والغذاء

بحثت المملكة ونيجيريا، الفرص الاستثمارية في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وسُبل دعمها وتعزيزها، لزيادة آفاق التعاون التجاري والاقتصادي المشترك بين البلدين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، والوفد المرافق له، مع وزير الزراعة والأمن الغذائي النيجيري، أبو بكر كياري، ضمن جولته لعدد من الدول الإفريقية.
وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة؛ وفقًا للمقومات الطبيعية العديدة التي يتمتع بها البلدان من المساحة الشاسعة، والتنوع الطبيعي الغني، إلى جانب الموارد الزراعية والمنتجات الغذائية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن المملكة استضافت نهاية العام الماضي، أعمال القمة السعودية الإفريقية؛ بهدف تطوير العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين المملكة والدول الإفريقية، إلى جانب الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بينها وتلك الدول؛ وفقًا للمصالح المشتركة، والعمل على تحقيق التنمية والاستقرار.