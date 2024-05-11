مايكروسوفت تطلق متجراً لألعاب الهاتف

تستعد شركة “مايكروسوفت” الأمريكية لإطلاق متجر خاص بها لألعاب الأجهزة المحمولة خلال شهر يوليو المقبل، حسبما أعلنت الشركة في قمة بلومبرغ للتكنولوجيا المقامة في سان فرانسيسكو.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لمنصة “Xbox” التابعة للشركة، سارة بوند، أن الخطة تتضمّن فتح المتجر لجميع ناشري الألعاب الخاصة بالأجهزة المحمولة، لكنها ستبدأ بألعاب شهيرة مثل Candy Crush وMinecraft.
وأضافت بوند، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، بأن المتجر الجديد سينافس متجري “غوغل بلاي”، و”آب ستور” بقوة، لأنهما يفرضان رسوماً على ناشري الألعاب تصل إلى 30% من المبيعات.وفق “أخبار 24”.
وألمحت مايكروسوفت لأول مرة إلى متجر للهواتف المحمولة في عام 2022، عندما أعلنت عن صفقة للاستحواذ على منصة Activision Blizzard لتعزيز حضورها في مجال الألعاب المحمولة.