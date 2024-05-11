حظر الأظافر والرموش الصناعية بالمطاعم ومتاجر الأغذية

حظرت وزارة الشؤون البلدية والقروية على العاملات بتحضير الأغذية في المتاجر والتموينات والمطاعم استخدام أدوات التجميل كالأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر، ومنعت استخدام العطور ومنتجات ما بعد الحلاقة قوية الرائحة بالقرب من الأغذية المكشوفة مثل اللحوم أو منتجات الألبان، وذلك لمنع امتصاص تلك الأغذية الروائح ومن ثم التلوث بها.
وألزمت الوزارة في سياق مسودتين لاشتراطات متاجر التموينات والاشتراطات البلدية لقطاع الأغذية والمشروبات أعدتهما حديثا واطلع “أخبار24” عليهما، العاملين والعاملات في المتاجر والتموينات والمطاعم بكافة أنواعها، بمعايير عالية من النظافة الشخصية للحد من خطر تلوث الأغذية أو إصابة العملاء بالأمراض، بفعل الأشخاص الذين يلامسون الأغذية، لا سيما أي شخص يعمل في منطقة تحضير الأغذية.
ولفتت الوزارة إلى أن ممارسات النظافة الشخصية تشمل الحفاظ على مستوى مناسب من النظافة الشخصية؛ وذلك مثل الممارسات والعادات الصحية التي قد تعرض الأغذية لخطر التلوث إذا لم تكن فعالة، والتصرف والعمل بطريقة ملائمة. وفق “أخبار 24”.
وألزمت الوزارة موظفي تداول الأغذية بالامتناع عن بعض الممارسات في منطقة تداول الأغذية، لاجتناب التسبب في تلوث الأغذية ومنها التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية أو تناول التبغ، ومضغ الطعام، أو تناوله أو العطس أو السعال أو البصق فوق الأغذية غير المحمية أو الأسطح الملامسة للأغذية، وملامسة الأغذية الجاهزة للأكل دون قفازات.
وحظرت على موظفي تداول الأغذية الجلوس أو الاستلقاء أو الوقوف على أي سطح من المحتمل أن يلامس الأغذية، وتذوق الأغذية باستخدام الأصابع، ولمس الشعر أو أجزاء أخرى من الجسم مثل الأنف أو العين أو الأذن، وتناول الطعام داخل مناطق تحضير الأغذية.
كما حظرت ارتداء الحلي أو الأقراط أو ساعات اليد غير محكمة التثبت، واستخدام أدوات التجميل مثل “الأظافر أو الرموش الصناعية أو طلاء الأظافر”.
ونوهت إلى أنه من المعلوم أن الحلي تؤوي البكتيريا والأوساخ، وتشكل في حد ذاتها مصدرا للتلوث، وبينت الممارسات المثلى المتعلقة بها، بحيث يقبل ارتداء قرط دائري من قطعة واحدة في الأذن المثقوبة ودبلة غير منقوشة، ولا ينبغي ارتداء ساعات اليد، كما لا ينبغي ارتداء الأقراط الدائرية أو أقراط الكبس في أي أجزاء مكشوفة من الجسم.