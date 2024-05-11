الهلال يخطط للتعاقد مع ريتشارليسون

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن دخول لاعب توتنهام، البرازيلي ريتشارليسون دائرة اهتمام نادي الهلال للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن الهلال سيتحرك للتعاقد مع مهاجم توتنهام ريتشارليسون هذا الصيف.
وأشارت إلى أن مسؤولي الهلال قاموا باستفسارات مع توتنهام بشأن البرازيلي في يناير في أعقاب إصابة نيمار في الركبة في نهاية الموسم.
وأكدت أن الهلال متصدر دوري روشن واثق بشكل خاص من أنه سيضمن صفقة اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.
وأضافت، أن نادي توتنهام متوقع أن يستمع إلى العروض، حيث يخطط مدرب الفريق أنجي بوستيكوجلو لإجراء إصلاح كبير في فريقه هذا الصيف.
وفق “أخبار 24”.