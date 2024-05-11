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رياضة > الأهلي يواجه الشباب لإنهاء مرحلة المواجهات السلبية
11/05/2024   4:19 م

الأهلي يواجه الشباب لإنهاء مرحلة المواجهات السلبية

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يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره الشباب، مساء اليوم السبت، بالجولة 31 من دوري روشن للمحترفين، وعينهما على إنهاء مرحلة المواجهات السلبية بينهما.

ويسعى كل من الشباب وضيف الأهلي لتحقيق الفوز بعد فشل الطرفين في هز شباك الآخر طوال الـ 180 مواجهة الماضية، حيث تعادل الفريقان سلبيا في آخِر مواجهتين جمعتهما.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 55 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في 7 مواجهات وخسارة مثلها. وفق “أخبار 24”.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق الشباب المركز التاسع برصيد 41 نقطة بعد الفوز في 11 لقاء والتعادل في مثلها بينما خسر الفريق 8 مباريات.

وخيم التعادل السلبي على المواجهة التي كان فيها الشباب صاحب الضيافة في الموسم الماضي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وهي نفس نتيجة الدور الأول من الموسم الحالي.

الأهلي يواجه الشباب لإنهاء مرحلة المواجهات السلبية

رياضة
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