الحزم يحرم بونو من رقم قياسي في الدوري السعودي

أطاح لاعب جزر القمري فايز سليماني محترف فريق الحزم، بآمال المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال في تسجيل رقم قياسي جديد بالدوري السعودي للمحترفين كأكثر حارس حفاظ على شباكه نظيفة.
وسجل سليماني هدف الحزم الوحيد في شباك الهلال الذي خسر منه برباعية، السبت، لحساب الجولة الـ31 لدوري روشن السعودي للمحترفين.
ورغم ان بونو يعتلي صدارة حراس المرمى الذين حافظوا على شباكهم نظيفة، بواقع 15 مباراة ليعادل معها رقم اخطبوط الكرة السعودية الحارس محمد الدعيع، إلا ان فضل في مواجهتي الأهلي والحزم الماضية من الحفاظ على شباكه نظيفة ليخسر التفوق على البرازيلي مارسيلو غروهي حارس الاتحاد المستبعد من قائمة الفريق الأصفر.
ويعتلي غروهي قائمة اكثر الحارس حفاظاً على شباكه نظيفة في 19 مباراة، الامر الذي سيحرم بونو من معادلة ذات الرقم حتى لو حافظ على شباكه نظيفه في المواجهات الثلاثة المتبقية للفريق امام النصر والطائي والوحدة. وفق “سبورت 24”.
واستقبل بونو هدف فراس البريكان مهاجم الأهلي في الجولة الماضية للدوري، قبل ان يستقبل هدف سليماني، السبت، في المباراة التي حسمت تتويج لقب الدوري لصالح الزعيم.
وفي حال حفاظ برونو في المواجهات الثلاث على شباكه نظيفة سيصل الى 18 مباراة، ليحتل الوصافة خلف البرازيلي غروهي.