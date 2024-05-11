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رياضة > بن نافل: نتفاوض مع جيسوس لتجديد العقد
11/05/2024   11:25 م

بن نافل: نتفاوض مع جيسوس لتجديد العقد

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كد رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، أن الفريق يريد تحقيق بطولة كأس الملك وإسعاد جماهيرنا بها بعد حسم لقب دوري روشن.

وحسم فريق الهلال لقب دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2023-2024 بعد الفوز الكبير الذي حققه على حساب الحزم بنتيجة 4/1، في ملعب (الملز) بمنافسات الجولة 31 من عمر المسابقة.

وقال بن نافل في تصريحات بعد مباراة الهلال والحزم: “أبارك لجماهير الهلال تحقيق هذا الدوري التنافسي والقوي، ونقد جماهيرنا هو الأهم والأجمل”. وفق “سبورت 24”.

وأضاف: “هناك مفاوضات مع جيسوس عن تجديد العقد ولكن تركيزنا الآن على تحقيق البطولات”.

بن نافل: نتفاوض مع جيسوس لتجديد العقد

رياضة
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