بونو: الهلال “عائلة”.. وهدفنا إنهاء الدوري دون هزيمة

أشاد المغربي ياسين بونو بالأجواء الرائعة التي لمسها في نادي الهلال منذ قدومه إلى الفريق، وذلك في أول تعليق بعد الفوز بدوري روشن للمحترفين.
وقال بونو في تصريحات عقب نهاية مباراة الحزم: “في نادي الهلال تشعر أنك في عائلة أكثر منه فريق كرة قدم، الروح جميلة بين اللاعبين وتنافسية تدفع الجميع لبذل أقصى ما لديه”.
وأضاف أنه بعد تحقيق لقب الدوري فإن الهدف القادم للفريق في البطولة حاليًا هو إنهاء الموسم دون خسارة.
وعن تطلعات لاعبي الهلال في المستقبل القريب قال بونو إن الفريق هدفه إنهاء الدوري دون خسارة ثم إنهاء الموسم بالتتويج بكأس الملك. وفق “سبورت 24”.