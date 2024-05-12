يايسله يشيد بلاعبي الأهلي بعد الفوز على الشباب

تحدث الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، عن الفوز الذي حققه فريقه على حساب مضيفه الشباب، اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 31 من دوري روشن.
وقال يايسله خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إن المواجهة كانت صعبة، خاصةً بعد الانتصارات الأخيرة لفريق الشباب.
وأشاد يايسله بأداء لاعبيه وبالعودة في النتيجة بعد التأخر بهدف، موجهًا الشكر لهم وللجماهير التي آزرت الفريق.
وأشار مدرب الأهلي إلى أنه كان يشعر بالإحباط الشديد عقب مباراة الرياض وتحدث مع اللاعبين عن ضرورة استعادة الانتصارات، مشددًا على أنه جاء لمشروع طويل المدى وتحقيق ثماره يحتاج إلى وقت. وفق “سبورت 24”.
ونفى يايسله في نهاية تصريحاته ما تردد عن مغادرة رياض محرز الملعب بعد استبداله قائلاً: “لم أشاهد ذلك وقمت بتهنئة جميع اللاعبين بعد المباراة”.