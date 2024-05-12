لاعبو الشباب: هدف التعادل أحبطنا.. والأهلي استغل الأخطاء

اعتبر لاعبو الشباب أن استغلال لاعبي الأهلي للأخطاء فضلًا عن تسجيل هدف التعادل في وقت صعب من الشوط الأول كانا هما سبب الخسارة في المباراة التي جرت بين الفريقين في ختام الجولة 31 من دوري روشن للمحترفين.
وقال اللاعب حمد اليامي: “نعتذر للجمهور.. بدأنا المباراة بشكل جيد لكن الأهلي استغل الأخطاء وتمكن من تحقيق الفوز”
ولفت إلى أن المدرب طالبهم بمواصلة الضغط بعد التقدم لكن لم يوفق اللاعبون في مضاعفة النتيجة وهو ما أعاد الأهلي للقاء.
من جانبه قال اللاعب ماجد كنبة إن الفريق قدم مباراة كبيرة لكن لم يُكتب لهم الفوز، لافتًا إلى هدف التعادل الذي سجله الأهلي أدى لهبوط الرتم نتيجة تسجيله في آخر دقائق الشوط الأول. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: الفريق بشكل عام يسير بشكل جيد في الجولات الأخيرة بعد بداية موسم كانت صعبة، ونسعى لإنهاء الموسم بصورة إيجابية”.