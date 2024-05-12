القوات المسلحة تشارك في تمرين “الأسد المتأهب”

كشف رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي، عن مشاركة وحدات من القوات المسلحة في تمرين “الأسد المتأهب 2024” الذي تُنفذ فعالياته في الأردن.
وأوضح رئيس الهيئة أن القوات السعودية تشارك في التمرين خلال الفترة من 12 -23 مايو 2024 م، إلى جانب قوات 31 دولة شقيقة وصديقة، حيث يستهدف تدريب القوات المشاركة على تنفيذ عمليات أمن الحدود، وتطوير قدرات الوحدات العسكرية لمواجهة وإدارة الأزمات.
وبين أن القوات المشاركة في التمرين، ستُنفذ تدريبات ميدانية لتعزيز مفهوم العمل المشترك، تتضمن عمليات: الاستهداف المشترك، والدفاع الجوي الصاروخي، ومكافحة الإرهاب في المناطق المأهولة، وتحرير الرهائن، والدفاع والهجوم بالآليات والدبابات، والعمليات السيبرانية، وعمليات المعلومات والاتصالات الإستراتيجية.
كما أشار إلى أن تمرين “الأسد المتأهب 2024” يهدف إلى تبادل الخبرات، والتدريب على تخطيط وتنفيذ العمليات المشتركة، وعمليات الدفاع الجوي الصاروخي، إلى جانب تنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب، وعمليات الأمن البحري لمواجهة التهديدات الإقليمية.
يُذكر أن القوات المسلحة ممثلة في رئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة وأفرع القوات المسلحة (البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي)، تشارك في تمرين “الأسد المتأهب 2024” بقوات فعلية وضباط مخططين وضباط مراقبين.
وفق “أخبار 24”.