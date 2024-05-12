طلاب “آيسف 2024”: مستعدون لتمثيل المملكة

يعيش المنتخب السعودي للعلوم والهندسة، برنامجاً تدريبياً مكثفاً لمدة أربعة أيام من أجل اكتساب العديد من المهارات بوجود محكمين سابقين في مسابقات دولية لديهم الخلفية الكافية، وذلك استعداداً لمعرض “آيسف 2024”.
وأوضح المدرب العلمي للمنتخب السعودي للعلوم والهندسة الدكتور دانيال الغزاوي، أن الطلبة يتعرضون لمحاكاة خلال جلسات التدريب تشبه ما سيحصل في يوم التحكيم من ضغوطات وأسئلة، حيث يطلب كل محكم سعودي من طلبة المنتخب السعودي للعلوم والهندسة عرض مشاريعهم وسيقوم المحكمون بتقييمهم وتزويدهم بالملاحظات التي ستعزز من دورهم خلال أيام التحكيم.
ويمثل الوطن في المسابقة -التي تعد أكبر منافسة علمية عالمية في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية- 35 طالباً وطالبة يتنافسون مع 1700 طالب وطالبة من 70 دولة حول العالم وتشارك فيه المملكة، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” ووزارة التعليم.
وأبدى الطلاب استعدادهم وحماسهم لتمثيل الوطن في المعرض، متمنين حصد جوائز أكبر هذا العام في المسابقات في ظل التدريبات التي تلقوها.
يشار إلى أن المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الذي يشارك حالياً بآيسف 2024 يضم نخبة الطلبة السعوديين الذين تم اختيارهم من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة من مختلف مناطق المملكة في بداية العام الجاري، ومرت مشاريعهم العلمية بمراحل تحكيم مختلفة خلال الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، إلى أن وصلت إلى 180 مشروعاً في المعرض الختامي للأولمبياد، الذي تأهل فيه 45 طالبًا وطالبةً. وفق “أخبار 24”.
وتعتبر هذه المشاركة الـ18 للمملكة على التوالي في معرض إنتل آيسف، حيث بدأت منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم.
ويقام معرض ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 10 إلى 18 مايو، كما أن الطلبة السعوديين قد حصلوا خلال المشاركات السابقة على 133 جائزة، منها 92 جائزة كبرى، و41 جائزة خاصة، ويمرون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل، من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طوال انضمامهم لها بعد اكتشافهم.