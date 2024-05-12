كاونتر متنقل لإنهاء إجراءات مستفيدي “طريق مكة”

أطلقت وزارة الداخلية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، جهاز الكاونتر المتنقل الذي يتيح إنهاء إجراءات المستفيدين آليًا، بأخذ الخصائص الحيوية، والتقاط صورة الوجه، وذلك ضمن الحلول الرقمية المبتكرة في العام السادس من مبادرة “طريق مكة”.
ويمكن للجهاز، الذي تم توفيره في صالات المبادرة، قراءة بيانات جوازات المسافرين، وتسهيل إجراءات كبار السن وذوي الإعاقة، باستخدام أحدث التقنيات لتحقيق أعلى درجات الأمان والموثوقية.
ويحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع، وجواز السفر، وكاميرا أمامية وأخرى خلفية، وشبكة للتواصل ونقل بيانات المستفيدين إلى أنظمة وزارة الداخلية للمصادقة عليها، والتأكد من سلامة وثائق السفر والتأشيرات.
وتُسخّر الوزارة و”سدايا” التقنيات والأنظمة والتجهيزات المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المبتكرة في إنهاء إجراءات المستفيدين من مبادرة “طريق مكة” بيسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.
ويُعَدّ “طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، ويتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.